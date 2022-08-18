利用基因資訊發展精準醫療，中研院攜手全台16個醫療體系執行台灣精準醫療計畫，截至6月已有50萬民眾參與，可望在明年中達百萬人目標，促進台灣精準醫療量能。

精準醫療為全球醫療發展趨勢，但要進一步發現基因與疾病的關聯，需要大量且能代表族群的數據，而台灣有許多推動精準醫療的優勢，但目前常用的基因數據仍主要為西方人的資料、無法反映出台灣人特有的基因變異。

為了能有代表台灣族群的資料以發展精準醫療，中研院生醫所2018年發起「台灣精準醫療計畫」（TPMI），攜手全台16個醫療體系共33家醫院共同執行，今天也共同召開記者會宣布，計畫已達50萬民眾參與，成為目前歐美地區以外最大的精準醫療計畫。

相較於過往單一疾病基因研究計畫需要召募特定疾病參與者與健康對照者，TPMI以人為單位，當參與人數達一定數量時，計畫就包含足量的台灣常見疾病的病人數以及沒有此疾病的人數，使得計劃能同時進行多個疾病的基因風險研究。

TPMI使用參與民眾醫用剩餘血液來萃取DNA，並使用台灣精準醫療晶片進行基因型鑑定，晶片涵蓋了可反映漢人基因體特徵的70萬3000個基因位點，結合基因圖譜與病歷資料後，研究人員得以統計分析，發展常見疾病的風險評估演算法、進一步提出管理建議。

中研院台灣精準醫療計畫研究團隊接受媒體聯訪時指出，參加民眾可在半年內取得83個基因位點比對結果，包含國人常見的糖尿病、高血壓等，明年3月就可以拿到疾病風險評估演算法分數並獲得醫療諮詢。

中研院院士、台灣精準醫療計畫主持人郭沛恩今天表示，台灣目前收案人數已達53萬5000人，是目前實際收案最多的精準醫療計畫，期望明年中可達到當初收案百萬人數的目標，能協助民眾精準用藥、提早預知潛在疾病風險，找出罕病因子。（編輯：陳政偉）1110818