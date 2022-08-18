因集水區缺少有效降雨，基隆近日面臨嚴重缺水窘境，無黨籍基隆市長參選人黃希賢指出，部分高地居民已忍受長達1周的缺水，所幸終於等到政府各單位調水，感嘆說「國家機器終於動起來了！」

黃希賢今（18）日在臉書表示，雖然今早天降甘霖，但卻無法大幅解決缺水之苦，新山水庫的蓄水量仍以每日下降1％多的速度持續減少中，至今日上午為止蓄水量僅剩48％，其餘包括貢寮淨水場、暖暖淨水場等，均有枯竭的情況發生。

黃希賢指出，高地居民忍受長達1周的缺水後，經濟部水利署、台灣自來水公司、國防部等單位終於動起來，進行調水、抽水等方案，解決目前的缺水問題，但他強調缺水的嚴重性還是存在。

黃希賢說，當務之急是要請台水與市府加速接管率、強化管線，解決基隆每年漏掉約3座新山水庫水量的情況，並在民生與對環境衝擊最小的權衡下，針對海水淡化設施與雙溪水庫進行適當評估，讓市民不會再遭遇缺水問題。