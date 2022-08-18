澳洲官方周四公布，7月失業率為3.4％，比前一月的3.5％下降0.1個百分點，寫下1974年8月以來的48年低點，反映該國就業市場持續緊俏。
澳洲統計局指出，上月失業人數減少大約2萬人至47萬3,600人。不過就業人數也縮減約4.1萬人，加上勞動參與率由66.8％下降至66.4％，帶動官方失業率走低。
澳洲統計局就業統計部門主管Bjorn Jarvis表示，失業率下滑反映就業市場更加吃緊，包括高職缺數以及勞動力短缺。
澳洲官方周四公布，7月失業率為3.4％，比前一月的3.5％下降0.1個百分點，寫下1974年8月以來的48年低點，反映該國就業市場持續緊俏。
澳洲統計局指出，上月失業人數減少大約2萬人至47萬3,600人。不過就業人數也縮減約4.1萬人，加上勞動參與率由66.8％下降至66.4％，帶動官方失業率走低。
澳洲統計局就業統計部門主管Bjorn Jarvis表示，失業率下滑反映就業市場更加吃緊，包括高職缺數以及勞動力短缺。
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