原來「不二價」只是都市傳說？！據今（18）日早上正式出爐的一項調查顯示，全台「真不二價」預售案，只有2筆，做到真正的不二價，其餘96％，買房的客人，還是可以談價錢。

據住展雜誌今天最新公布的一項調查，採抽樣統計全台灣共50個標榜「不二價銷售」（已扣除「近不二價銷售」的建案）的預售屋和新成屋建案，比對其平均開價與實價登錄成交均價，結果顯示，只有4％建案，做到真正不二價。

至於大部份標榜不二價的建案，還是留有議價空間，且50個不二價建案，平均議價約為7.07％。

住展雜誌研發長何世昌表示，自實價登錄實施之後，不少建案紛紛打出「不二價」的銷售策略，盼不二價能夠縮短買、賣雙方議價時間並加速成交，而消費者買房也不再擔心成為「盤子」，甚至有人預期完全不二價時代即將來臨，但事實證明這一切只是傳說。

何世昌直指，其實絕大多數的不二價個案，買房的客人，還是可以殺價。

何世昌指出，所謂「不二價」的定義，是指「不接受消費者討價還價，開價等於成交價」；如果成交價與開價有絲毫落差，就不能稱為不二價。

住展雜誌統計全台50個不二價建案發現，開價與成交價完全一致的「真不二價」建案，僅有2個，占整體比例僅4％。

至於議價率低於5％以內的建案，則有17個，占比約34％。

議價率介於5.01％～10％的建案，則有12個，占比為24％。

議價率介於10.01％～15％的建案數，也是12個，占比為24％。

議價率高於15.01％以上的有4個，占比為8％。換言之，大部份不二價建案都可以殺價。

另外，還有3個建案的成交價比開價還高，這三個建案分別位於內湖、新莊、湖口。

不二價建案為何還有議價空間？何世昌認為，一來是國人購屋殺價習慣仍難扭轉；其次，部份建案原始開價偏離市場行情，消費者並不買帳；第三，不排除少部份業者明知難達到不二價銷售目標，卻對外誇誇其談；另外，與銷售手法有關，部份業者多有「早鳥優惠」，而折扣後的「早鳥價」使得不二價無法成立。