中和河濱公園抽水站驚見男浮屍 身分調查中 12:592022/08/18 中時新聞網 葉庭欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中和河濱公園驚見男浮屍。(民眾提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市中和河濱公園內的瓦磘抽水站18日上午驚見一具男姓浮屍，民眾發現後緊急報案，目前警消人員正將遺體打撈上岸，至於詳細的死亡原因及身分仍待進一步調查釐清。 中和河濱公園驚見男浮屍。(民眾提供) 女友吵架找3友助陣 狂男亂刀砍釀1死2傷 二審判決出爐 國1北上新營段重大車禍 貨櫃車追撞聯結車1死2傷 全線封閉 基捷與汐東捷運整合經費分擔協商完成 新北修正報告中 #中和 #河濱公園 #浮屍 #抽水站 #新北 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中和爆黑吃黑當街擄人 新北警1小時內攻堅逮5男 11:442022/08/18 社會 美國小馬青少棒賽 新北市隊奪冠 11:092022/08/18 體育 陸培育碳中和企業 將建中央科技研發經費支持機制 11:452022/08/18 兩岸 男稱沒錢葬母 社會局打臉有專款可幫忙 04:102022/08/18 地方新聞 批侯友宜警察性格「巡田水」 江怡臻反譏林佳龍參選新北卻心留台北 16:332022/08/17 政治 串聯青年情感 兩岸卡丁車交流賽北京新北同步召開 17:222022/08/17 兩岸 五泰輕軌延伸板橋 串聯新北市中心 04:102022/08/18 地方新聞 成家基金僅北市一半 林佳龍挨批歧視 04:102022/08/18 地方新聞 藍要求簽「落選不入閣」林佳龍批歪理轉移焦點 11:182022/08/18 政治 林佳龍自比齊柏林從高處看台灣 侯家軍批：連新北都沒走完 21:032022/08/17 政治 挑戰新北市長主因 林佳龍：侯友宜把市長當里長做 11:122022/08/18 政治 彰銀倡綠金 擘四大永續願景 04:102022/08/18 金融．稅務 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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