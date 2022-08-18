新北市中和河濱公園內的瓦磘抽水站18日上午驚見一具男姓浮屍，民眾發現後緊急報案，目前警消人員正將遺體打撈上岸，至於詳細的死亡原因及身分仍待進一步調查釐清。

中和河濱公園驚見男浮屍。(民眾提供)
中和河濱公園驚見男浮屍。(民眾提供)

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