中和瓦磘抽水站驚見浮屍 警消撈起確認身分 12:592022/08/18 中時 李奇叡 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市中和區瓦磘抽水站今早10時許有民眾發現浮屍，急忙報警，警消獲報到場後將其打撈上岸。（民眾提供／李奇叡新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中和警方表示，初步調閱監視器發現死者墜下瓦磘溝，詳細身分還在確認中。（民眾提供／李奇叡新北傳真） 新北市中和區瓦磘抽水站今早10時許有民眾發現浮屍，急忙報警，警消獲報到場後將其打撈上岸，頭部有明顯外傷，初判死者為50歲左右男性；中和警方表示，初步調閱監視器發現死者墜下瓦磘溝，詳細身分還在確認中。 台南楠西區倉庫火舌竄出 所幸無人傷亡 工程師腹痛嘔吐暴瘦20公斤 看遍醫師最後發現這個在作怪 特戰中士欠錢莊債務 竟向債主頭部開2槍被訴 #中和 #浮屍 #警消 #發現 #抽水站 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 好市多調味罐藏玄機 他用N年沒發現 卡友驚：長知識 23:112022/08/16 生活 中和廢棄床墊不明原因起火狂燒 濃煙罩天影響國3視野 11:202022/08/15 社會 中和爆黑吃黑當街擄人 新北警1小時內攻堅逮5男 11:442022/08/18 社會 林佳龍為議員參選人站台 拋「成家基金」一戶10萬元政見 22:412022/08/16 政治 偷神明東西還要「成雙成對」 警察代替神明懲罰你 10:322022/08/18 社會 新北議員後援會旗幟遭割破 中和警循線逮遊民送辦 12:322022/08/18 社會 陸培育碳中和企業 將建中央科技研發經費支持機制 11:452022/08/18 兩岸 基隆社區大樓機房起火傳爆炸聲 3消防員嗆傷 疏散百人 09:382022/08/17 社會 男當車手被逮企圖滅證 下秒被壓制在地！同夥也跑不掉 11:522022/08/16 社會 美而美廠房地下室起火 26員工已疏散持續救災中 16:192022/08/16 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。