中和警方表示，初步調閱監視器發現死者墜下瓦磘溝，詳細身分還在確認中。（民眾提供／李奇叡新北傳真）

新北市中和區瓦磘抽水站今早10時許有民眾發現浮屍，急忙報警，警消獲報到場後將其打撈上岸，頭部有明顯外傷，初判死者為50歲左右男性；中和警方表示，初步調閱監視器發現死者墜下瓦磘溝，詳細身分還在確認中。