台中市議員張家銨、賴佳微昨天與人本基金會陪同一名25年前遭黃姓導師利用權勢性侵的女子召開記者會，張家銨今天上午業務質詢時指出，黃姓校長在調查中到處遊說說團體施壓教育局、騷擾證人試圖影響調查結果，要求教育局允諾擴大追查。教育局長楊振昇強力否認遭施壓，並表示調查屬實絕對重辦。

張家銨詢問，針對昨天揭露的案子教育局該如何辦下去？此案絕對不是個案，某手球教練在原縣區也是利用權勢猥褻學生，且被起訴，更不用說目前校園有多少相似的案子？要求教育局允諾擴大追查，更能提供更可靠、隱密的管道讓受害者通報。

賴佳微指出，近日台中市的準公幼爆出男助教性侵5歲女童，事後園方在處理事件的態度消極，導致家長求助無門，昨日也陪同一位當事人開記者會陳述25年前遭到老師運用兒童性誘騙手段來性侵的案件。兩案市府都應以最縝密的態度來調查，在公幼案，需充分掌握受害人數，若調查屬實應給予幼兒園最嚴厲的撤照處分；至25年前的案件，教育局應全面並主動的了解該行為老師過去在學校與補習班任教的學生中，是否也有人遇到相同的遭遇，如果有在法律追訴期的案件，市府必須全力提供法律協助。

兩位議員指出，台中市應該率先成立兒童性犯罪調查專案辦公室，詳細研究這些兒童性誘騙的案件成因，並做一個檢討來杜絕台中校園性侵犯的出現，讓台中市的家長能更放心把孩子送到學校。

教育局局長楊振昇對議員的意見表示認同，楊振昇說，教育局非常重視這個案子，遊說施壓等事不允許也沒有發生，現在兩造已經由調查小組約談中，黃姓校長若違反相關規定會依法處理，未來若查證屬實絕不寬貸。