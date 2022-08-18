近來不少人到柬埔寨遭詐騙、活摘器官消息頻傳，法醫高大成表示，一名網友私訊說，因家庭經濟關係，想要透過正常管道賣腎，讓高大成驚訝不已，認為他一直宣導民眾別有賣器官的想法，「居然還是有人想賣？」

高大成今（18）日於個人臉書指出，近日買賣器官的新聞傳得沸沸揚揚，他一直勸導民眾別有想賣器官的想法，或是不要再輕易受騙，遭詐騙集團活摘器官，沒想到竟然有網友私訊他表示，自己想要透過正常管道賣腎。

網友私訊表示自己想賣腎。（圖／翻攝自高大成臉書）

從高大成分享的截圖來看，網友私訊開門見山地說，家庭經濟因素想賣腎換錢，盼高大成給他正常管道，高大成雖然驚訝，還是給網友衛福部醫事司器官移植諮詢連結，傻眼直呼「居然還是有人想賣？」

事實上，高大成近日也在談話性節目上分享，一名男子因賭博花光身上的積蓄，他詢問高大成到大陸賣腎可以賺多少，高大成嚇得說自己不知道，沒想到對方問完後就消失不見，1年多後男子的母親向高大成說，兒子去大陸後給了她150萬，卻再也沒有回家。

高大成說，在大陸賣一顆腎臟約200萬至250萬，手術前對方會先給150萬前金，術後會再付尾款，但事情沒有這麼單純，高大成說，待賣腎人躺在手術床，全身打麻醉無法反抗時，執行手術的人會把身上可賣的器官拔到一個不剩，「當然就回不了家」。

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