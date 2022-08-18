台南市長黃偉哲（左前三）步行在已修復曾文溪渡漕橋上，欣賞美麗河景。（李俊淇攝）

台南市定古蹟嘉南大圳曾文溪渡漕橋建於1989年，曾是嘉南水利系統中規模最大的一座輸水渡漕橋，因年久失修及環境侵害損壞，台南文化資產局秏費5200萬元經費進行修復，於今年5月完工，台南市長黃偉哲今（18）日前往視察驗收，他表示，這裡欣賞夕陽相當漂亮，將成為台南另一個打卡新景點。

黃偉哲表示，曾文溪渡漕橋上方是為鋼筋混凝土橋面，曾是原來的台一線省道，下方是華倫式桁架（Warren Truss）鋼梁水槽，兼具交通道路及輸水管路複合功能，已具有近百年的歷史，整修後除了有文化上的意義，也具觀光的價值。能夠整修這座橋，感謝來自文化部和水利署的經費補助，能讓台南市民多了一個遊憩的新景點。

文化局長葉澤山陪同市長黃偉哲一同走在修復後的橋體上，並一一解釋所使用工法。葉表示，此次修復進行整理橋梁鋼構件損壞抽換，鋼構件噴砂及塗漆，橋底部及橋面兩側修復，並將3處橋墩植入基樁進行補強，依原樣修復重現橋梁北岸入口，可供民眾尋跡探訪，重新認識嘉南大圳。

主辦修復的文資處說明，曾文溪渡槽橋修復工程總經費為5200萬元，其中文化部補助3640萬元，南市府自籌1560萬元，由施忠賢結構技師事務所設計監造，金光泰營造工程有限公司承攬施工。

未來將在秋天登場2022台南國際音樂節，將在10月15日在曾文溪渡槽橋上舉辦，將其打造成懷舊老街，不少傳統古玩及古早味糕餅攤販，屆時將有穿著旗袍的女士在此穿梭，再搭配上二戰後流行的爵士樂，復古又浪漫，未來將文化局網站及臉書發布的「2022臺南國際音樂節」最新訊息。音樂節網址：https://tainanmusicfest.tainan.gov.tw。