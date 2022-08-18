選戰倒數100天，民進黨新竹市長參選人沈慧虹18日「倒數100天，我的候選人主張」記者會，任新竹隊「總教練」的立委柯建銘出席鳴槍，由隊長沈慧虹領軍8名議員參選人衝向終點線。沈慧虹說，8年前帶著專業來為新竹市奉獻，但選戰以來，許多有心人惡意抹黑，她強調自己會1天當3天拚，用政策牛肉吸引市民支持。

民進黨新竹隊18日一早，沈慧虹與8名議員參選人，在新竹田徑場整裝出發，穿上小白鞋，象徵走遍地方、傾聽的精神，9人也一一上台，喊出城市願景，並在新竹隊總教練柯建銘鳴槍下，由隊長沈慧虹領軍，衝向終點線，高喊「選戰100天，加速衝衝衝」。

柯建銘指出，選在田徑場舉辦這場活動別具意義，因田徑場與新竹市立動物園，都是林智堅與沈慧虹努力的扎實政績，不會被抹滅，市民也對過去8年城市改變有感。他也稱讚沈慧虹有經驗，具備高度行政能力。

「相信與新竹人走過的美好不會被忘記」，沈慧虹說，8年前帶著專業來新竹服務，努力奮鬥8年，相信口水不會淹沒政見。這段期間也陸續推出社福、教育、長輩照護、舊城再起計畫，讓市民看見未來城市的模樣，她也會1天當3天拼，帶著政見和願景衝刺到最後一刻。

各議員參選人也上台喊話，議員曾資程說，讓市民健康生活是議員最大責任，他會堅持馬拉松精神，拚戰到最後；議員參選人劉彥伶則用客語向東區市民懇託，支持科技女力劉彥伶，讓她來為大家服務；議員鄭美娟則說，拜託大家支持認真做事的好議員，「東區未來，我來了！」

議員施乃如則向南區的市民喊話，希望大家繼續支持，讓她繼續成為南區前進的力量；議員劉康彥也掛保證，他絕不買票、絕不包工程，未來會繼續讓北區長輩更健康、小孩更開心。

議員陳建名用沙啞的聲音表示，西區還有好多工作要做，懇請西區選民給予力量，他會繼續熱血向前；議員參選人林盈徹說，他處理事情有同理心，照顧香山長輩最用心，希望香山鄉親給他機會，他會用心來拚、用真心來相挺。