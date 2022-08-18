新北市「幸福保衛站」提供18歲以下有困難的孩子，至四大超商領取每餐80元額度餐食，但金山、三芝、萬里等10個行政區超商密低度，取餐不便，影響有需求者的權益，新北市教育局表示，將邀請民間及企業與社區合作，守護偏區學生，讓孩子取餐更為便利。

新北市審計處指出，金山、三芝、萬里等10個行政區，每區超商數均未達10家，共僅有52家超商，占新北市超商總數2366家的2.20％，超商數密度相對較低，影響有需求學生取餐便利性。

教育局表示，金山等 10 個行政區內超商除提供緊急援助及通報，同時結合警政、社政及學校等教育單位、共同守護偏鄉學童，建構偏鄉綿密的社會安全網，未來將持續邀請民間及企業合作，方便孩子取餐。

「幸福保衛站」是協助家遇急難學童饑餓時的政策，學童不必出示證件，只要填寫基本資料，即可至四大超商領取便當、麵食及不含酒精飲料，一次以領取80元為原則。

而商家會於24小時內，將資料傳真至高風險家庭服務管理中心，視個案情況派案，並由學校輔導室後續進行家訪，以了解學童家庭情況，由跨局處資源提供個案協助，建構更完善的兒少社會安全防護網。

不過卻也衍生出資料填寫不實問題，教育局說，為減少學生填寫不實的情況，已定期召開跨機關聯繫會議，研議調整措施，並於4月調整通報表單，強化後續的追蹤輔導。

此外，部分超商店員不知「幸福保衛站」計畫內容，影響學生取餐權益，教育局表示，已製作超商員工教育訓練簡報及門市處理作業流程，提供超商員工教育訓練及門店參照使用。

新北市自2013年起推動「幸福保衛站」，與四大超商合作，2020年結合八方雲集、2021年與梁社漢排骨及鬍鬚張合作，成立好日子愛心大平台實體店面，提供急難學童緊急餐點及通報服務，迄今累計取餐4萬8665人。