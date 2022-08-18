豐原太平洋百貨日本美食物產展18日登場，今年呈現江戶時代繁華浮世繪復刻。(陳世宗攝)

豐原太平洋百貨即日起至8月底，為期14天的日本美食物產展。(陳世宗攝)

豐原太平洋百貨即日起至8月底，為期14天的日本美食物產展。(陳世宗攝)

俄烏戰爭鋒火連天，加上大陸軍演兩岸情勢緊張！台中市豐原區太平洋百貨日本美食物產展18日登場，今年除呈現江戶時代繁華浮世繪復刻，開展首日還有日本戰國武士身著甲冑威風凜凜佇立現場，威武氣勢震懾八方！武士穿著近30公斤甲胄渾身散發英勇氣勢，吸引大小朋友搶拍合影。

豐原太平洋百貨董事長連錦表示，太平洋百貨日本展邁入第9年，今年特別彙集日本江戶時期經貿繁盛，物產豐饒的榮景精華，不僅要讓鄉親們體驗即時享樂的江戶日常，更有買一送一的超值優惠，讓民眾開心玩、輕鬆買，不需等邊境解封，即能滿載而歸。

公關林幽蘭說，即日起至8月底為期14天的日本美食物產展，首四日回饋卡友販售以現金50元可獲得回饋3倍的日本展樂購券，首日限量開賣即秒殺完售、還有全館消費滿3000元送限量日本展100元購物券，現場更準備新鮮海味的北海道特級貝柱、職人精緻工藝品、馳名新潟純造大吟釀等，多樣商品限時限量買一送一。

林幽蘭表示，一年一度的日本展不僅好買也好玩，8／20日舉辦象徵七轉八起百折不撓的「敲！達摩不倒翁」，8／28日考驗專注力跟腕力的江戶黃金釣手，只要參加就有機會獲得精美好禮；還有超級好拍的打卡牆，色彩鮮豔的江戶時代浮世繪讓您彷彿融入一景。