據《印度人報》（The Hindu）17日報導，印度外長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）於16日抵達曼谷，準備參加第9屆印度-泰國聯合委員會會議，在與僑民的互動中，蘇杰生為印度購買俄羅斯石油的決定進行辯護，稱許多亞洲的供應商已將石油提供給歐洲，因為歐洲正在減少從俄羅斯購買石油。

蘇杰生談到，一些國家可能不欣賞印度向俄羅斯購買石油，但這些國家還是接受這個事實，因為新德里沒有刻意隱瞞他們的立場，而是讓這些國家意識到政府在石油和天然氣價格「不合理高漲」的情況下對政府應對人民屢行的義務。

「今天的情況是，每個國家都在努力為國民儘可能獲得最好的交易，以緩解高能源價格對人民所帶來的影響。而這就是我們正在做的事情，」蘇杰生在回答一個問題時談到。

他說，印度沒有採取「防禦性的方式」來表達，而是誠實以對，「我的國家人均所得為兩千美元，我們國民無法負擔得起更高的能源價格。」他說，確保印度人民得到最好的交易是他的「義務」和「道德責任。」

EAM S.Jaishankar sir puts a clear picture in front of the world about #India importing #Russian crude oil, says, "I have a country with per capita income of $2000, these aren't people who can afford higher energy prices. My moral duty to ensure best deal."pic.twitter.com/hLOZGZomwu — Kadak Samachar (@KadakSamachar) August 17, 2022

當被問及購買俄羅斯石油對印度與美國關係的影響時，他說：「我確實有看到，而且不僅僅只有美國而已，但他們知道了我們的立場，也只能這樣。」他補充說，一旦你非常開誠布公，人們就會接受它。

「他們可能並不會欣賞這個決定（印度購買俄羅斯石油），但一旦這麼做了，而且你並沒有試圖去耍小聰明，是以非常直接的方式表達了你的利益，我的感覺是世界已經接受這一個現實。」