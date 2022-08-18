遊戲新幹線旗下古風二次元武俠手遊《指劍江湖》今（18）日開啟「指劍一心、錦繡一夢」事前預約活動，完成預約就能獲得台灣限定跟寵「大聖」及坐騎「臨月居」，還可以帶走「尋訪券」共計超過一千抽，同時也加碼送出iPhone 14、MyCard點數1000點等多項好禮，邀請玩家一同體驗快意情仇、錦繡如夢的江湖新篇章。

遊戲主題曲《錦繡夢》正式曝光

隨著事前預約啟動，官方也同步釋出遊戲主題曲《錦繡夢》，歌曲由F.I.R.飛兒樂團創作，使用古風四大名器古箏、二胡、琵琶、梆笛搭配電吉他和KEYBOARD等結合，以古風X搖滾的節奏恰到好處的揉合中西元素，歌詞饒富詩意似寫一齣戀人步入江湖卻又嚮往心中的追求，到頭來不如灑脫恣意的留在紅塵之中，透過MV與遊戲畫面的結合，完美詮釋了俠之大者、義氣相挺、兒女情長等意境，也與《指劍江湖》想帶給玩家的感受相同，希望大家都能在遊戲中找到屬於自己的江湖路，開啟人生似錦的美好旅程。

《指劍江湖》主題曲《錦繡夢》遊戲MV

《指劍江湖》主題曲《錦繡夢》遊戲MV

《指劍江湖》主題曲《錦繡夢》遊戲MV

邀請好友送限定坐騎，加碼一千抽！再將iPhone14帶回家

現在參與事前預約，便可參加「錦繡一夢，邀你同行」好友邀請活動，透過「俠之大者、義之所在、情歸何處」完成你在江湖中的三個選擇，就能客製化你的江湖人生並傳達你初入江湖的信念，同步分享給好友即可獲得限定版坐騎「臨月居」，還有機會獲得每週由官方送出的「遊戲角色一千抽」及「iPhone14」等豐厚大獎。

錦繡一夢，邀你同行送好禮

「隱元會的密令」召集北、中、南各路俠客同歡

為了讓玩家可以快速了解遊戲玩法與特色，《指劍江湖》將規劃舉辦「隱元會的密令」江湖召集活動，於8/27（六）台北、9/3（六）高雄、9/4（日）台中等三地登場，現正熱烈報名中。現場除了有第一手的遊戲資訊及多項專屬福利外，也將帶領玩家們搶先體驗《指劍江湖》各門派的沉浸式劇情及「俠、義、情」三大元素，感受俠客間愛恨交織的關係，還可以親自體驗遊戲酣暢淋漓的PK玩法，適逢中秋前夕現場也祭出限量贈品和周邊等3C好禮，並將邀請COSER、江湖高手、情境互動等精彩內容與大家共襄盛舉。

北中南試玩會熱烈報名中

為讓玩家可以持續掌握最新情報，遊戲官方粉絲團繼連續一個月每晚釋出「指劍人生」系列短片後，即將開始進行小捌的祕密日記，帶你用第一手的消息探討江湖人物的人生及日常，還會舉辦直播和一系列活動讓玩家更深入了解每位俠客背後的故事。除此之外，後續也將釋出更多台灣專屬活動與內容，希望帶來更多驚喜與樂趣，敬請玩家持續關注《指劍江湖》粉絲團。