全球通膨雖讓終端需求轉弱，但晶圓代工龍頭台積電仍加快擴產腳步，晶圓廠建設計畫正在新竹、台中、台南、高雄等持續進行。環團表示，台積電新製程的10餘座晶圓巨無霸，在2021至2028年期間至少年增386億度的用電量，恐須4.3GW的發電廠才能穩定供電，台灣地熱蘊藏量至少20GW，足夠支持4個台積電。台灣健康空氣行動聯盟、彰化縣醫療界聯盟、環保學者、黨團立委代表舉行能源環保議題記者會。

綠色消費者基金會董事長方儉表示，去年已耗電超過1座台北市的台積電，將在未來幾年間隨著晶圓廠擴廠建設，累計陡增每年386億度的用電需求，恐怕必須要用4.3GW的發電廠，連續24小時不停發電，才夠台積電使用使用。

方儉指出，電力管理原則是供需必須平衡，像這麼大的供電或大的用電機組，萬一發生廠區跳電，就會導致電力系統失衡而崩潰，只要有1％太多或太少不平衡，就會產生系統的震盪，會變成全島大停電。

方儉表示，吃電巨無霸的台積電新製程大廠擴建規模，形同每天1億度用電需求的擴張，這麼大的供電量，唯有地熱發電才能穩定供應台積電的用電，台灣地熱蘊藏量至少20GW，足夠支持4個台積電。

台南社大環境行動小組副研究員林政翰表示，近5年來全台總合工業用電成長173.99億度，成長幅度15.4％，但我們的再生能源5年來只增加29.6億度，連供應台南市5年總和的42.7億度工業用電成長都不夠，我們大部分是靠火力發電來補足用電成長的缺口。

林政翰說，除了台積電在南科的5奈米廠，還有Google資料中心都讓工業用電大量成長，當再生能源跟不上時，火力發電就無法往下降，就像想減肥的人還是一直吃垃圾食物，空汙升高也就成為必然結果。