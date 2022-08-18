國民黨訪陸團視訊參與在中國河南的兩岸關係研討會，國民黨大陸事務部主任林祖嘉並致詞表示「堅持九二共識、反對台獨」；民進黨發言人李姸慧今表示，請國民黨知所節制，切勿自失立場。

李姸慧指出，國民黨在此時訪問中國，時機非常不宜，陸委會事前也一再勸阻。她並強調，國民黨出訪前曾聲稱此行不見高官、不談政治性議題，卻出爾反爾，無法獲得國人的認同；更是向國際社會釋放錯誤訊號，徹底傷害台灣的國家主權，必須要對國人提出合理交代。