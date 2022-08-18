連晨翔（左）和大元有不少對手戲。（三立提供）

最新喜劇《門當互懟愛上你》描述早安社區無奇不有、光怪陸離的生活大小事。男主角連晨翔首次嘗試純喜劇，他飾演高智商低情商的天才學霸李宇軒，不擅長社交，與人群疏離、不合群。不過他的學習能力超強，劇中為了賺錢，織毛衣、做羊毛氈，很快就上手，與以往男主角人設有很大落差。

為了學織毛衣，連晨翔在劇組安排下，向專業的編織老師討教技能，自認為手藝還好的他，以前上節目做過羊毛氈曾激起他的興趣，這次戲劇再度喚醒他手藝的靈魂，笑說自己是「手殘黨」，還有很大的學習空間。

連晨翔很佩服會打毛線跟做羊毛氈的男生，像是2020年跳水金牌湯姆戴利在場邊打毛線吸引注目，甚至還自創品牌。打毛線以往被認為是女生的興趣，連晨翔說就算因為自己的喜好被嘲笑也不會走心，「我喜歡的東西不會因別人笑而改變，就像我喜歡紫色，小時候被笑過，但是我還是喜歡到現在沒有改變。」

連晨翔說現在還能收到手作的禮物會很感動，代表對方很用心準備，入行至今收過許多粉絲親手做的禮物，「我是一個很念舊的人，粉絲送的東西幾乎到現在都會留著，捨不得丟掉。」他小時後也會親手做禮物，爸爸生日他做了一隻狗狗造型的陶藝當禮物，爸爸至今還留著。

他也自曝曾手做卡片送給以前的女朋友，記得對方非常「感動」，笑說自己雖嘴笨，但有自己的方式表達關心和愛。他還自豪自己會做菜，因為家中都是男生進廚房，「所以我家的女人都蠻幸福的。」

三立、華視新八點奇葩社區喜劇《門當互懟愛上你》將於8／29（週一）首播。