新竹市議員林彥甫、蔡惠婷18日批評，市府投入預算行銷前市長林智堅個人粉專讓市民買單，而林智堅辭職後，回歸使用真正的官方粉專「新竹市 新鮮事」，但該粉專追蹤人數極低，根本達不到溝通效果。市府回應，推廣市政建設與相關活動合乎法規，強調絕無浪費公帑。

蔡惠婷指出，市府官方粉專是「新竹市 新鮮事」，但長期以來，各局處發布市政消息，都是先發在「林智堅」個人粉專再分享轉貼，因此每個局處粉專，都充滿「林智堅」個人粉專貼文。

蔡惠婷說，市府長期將宣傳資源，投入林智堅個人粉專，但林辭職後，市府只好回歸使用「新竹市 新鮮事」，批評市府過去錯將林智堅私人臉書視為公共財，並投入資源協助曝光，才落得竹籃打水一場空的窘境。

林彥甫指出，根據市府提供的「2020年多螢媒體宣傳案」結案報告書統計，光是當年市府幫「林智堅」個人粉專下廣告的金額就上看百萬元，表面看似宣傳，但這些錢就是在幫林智堅塑造個人形象，並增加粉專追蹤人數，他呼籲各市長參選人應告別該模式，承諾未來不會再濫用公家資源。

市府18日回應，強調絕無以市府預算進行粉絲追蹤廣告，相關預算用於增進市政宣導影片及市政宣導貼文的觸及與互動，內容皆為推廣城市行銷影片和宣傳市政活動，絕非議員指涉的增加粉絲追蹤數。

市府也指出，2020年辦理「多螢媒體宣傳案」，旨在推廣市政建設與相關活動，選擇具流量及指標性的平台進行廣告投放、增加曝光，包括官方粉專「新竹市 新鮮事」及時任市長林智堅臉書市政貼文等，一切合乎法規，絕無投放增加粉絲追蹤的廣告，議員不應以「浪費公帑」等不實指涉誤帶風向，誤導視聽。