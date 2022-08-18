顏明源表示，香菜奶黃酥耗時一年研發，特別之處在於餅皮、蓮蓉餡裡面都有添加香菜粉、新鮮香菜下去調配，最裡面的鹹蛋黃也是攪碎搭配奶油調製，與一般市售的不同。（吳建輝攝）

顏明源還說，上週就已經開始製作，但是因為天氣太熱，香菜中暑產量低，因此香菜價格大漲到每公斤500元，他們等於是賠錢在做。（吳建輝攝）

香菜身上因為有特殊氣味，引發正反兩極評價，喜愛香菜的民眾認為他為台灣小吃畫龍點睛，而討厭香菜的民眾，則認為香菜是「香料界的佛地魔」，而中秋節將近，來自彰化北斗的香菜先生，今年推出「香菜奶黃酥」與「香菜花生酥」，挑戰民眾味蕾，香菜先生顏明源表示，香菜奶黃酥與花生酥，除了面皮是用香菜粉調製外，內餡與餅皮中也可以吃到整根新鮮香菜，挑戰民眾的味蕾。

彰化縣北斗鎮盛產香菜，「北斗香菜生產合作社-香菜先生」過去就曾與偑巷咖啡推出隔著螢幕就有味道的「香菜拿鐵咖啡」與「香菜歐雷」，吸引民眾朝聖，就連討厭香菜的藝人邰智源與網紅博恩、視網膜等人都嚐鮮過。

顏明源表示，香菜奶黃酥耗時一年研發，特別之處在於餅皮、蓮蓉餡裡面都有添加香菜粉、新鮮香菜下去調配，最裡面的鹹蛋黃也是攪碎搭配奶油調製，與一般市售的不同，過去也曾嘗試包裹紅豆或其他內餡，但嘗試下來最好吃的還是現在的黃金比例。

顏明源說，香菜花生酥也是今年新品，選用雲林北港的土豆，加入香菜粉與新鮮香菜下去製成，走一個健康低糖的路線，香菜奶黃酥已經連賣三年，每年限量2000盒，16日開放預購短短2天就突破300盒。

顏明源還說，上週就已經開始製作，但是因為天氣太熱，香菜中暑產量低，因此香菜價格大漲到每公斤500元，他們等於是賠錢在做，但這兩天價格已經回穩，到每公斤290元左右，不過賣價都是奶黃酥每盒480元、花生酥每盒400元不變，要給民眾品嚐最有記憶的香菜料理。

台灣種植香菜面積約270公頃，其中彰化就佔了165公頃，供應台灣8成以上香菜市場，2018年成立的「香菜先生」品牌，靠著香菜粉、香菜麵、香菜水餃、香菜千層蛋糕等各式香菜產品，讓農產品更加多元化，產生更大經濟效益，成功打入市場。