通膨衝擊全球消費型電子，智慧型手機首當其衝，三星無懼逆風，搶在此時推出下半年旗艦摺疊機Z Fold4/Z Flip4，今(18)日中午正式啟動預購，三星面對零組件一片喊漲下，台灣三星自行吸收8~10%的壓力成本，盼在不景氣中用誠意迎來消費者青睞。

台灣三星電子行動通訊事業部執行副總經理陳啟蒙表示，今年Z Fold4/Z Flip4定價策略儘管在通貨膨脹、匯率及原物料短缺的狀況下，台灣三星仍決定自行吸收8~10%的壓力成本，盡力提供與上一代持平的價格。

陳啟蒙表示，在台灣，Galaxy Z Z Fold4/Z Flip4銷售量加總已較前代同期成長近20倍。今年Z Flip4、Z Fold4傾聽用戶心聲，針對輕薄設計、耐用性、相機規格、摺疊應用皆強強升級，盼較前代銷售成長至少2成，再創銷售佳績。另外，此次三星預估初期銷量Z Fold4:Z Flip4為40:60，相較去年Z Fold3:Z Flip3因供不應求，實際銷售表現為20:80。

陳啟蒙表示，觀察台灣整體市場現況，9000元以下：9000-18000元：18000元以上，銷量占比分別為15%：40%：45%，而三星為20%：50%：30%；對三星而言18000元以上產品包含摺疊及bar type機種，三星也將持續努力，目標將三星整體高階價位帶占比做到40%；而9000-18000元價格帶三星目前市占率已達45~50%。

在通路表現上，陳啟蒙表示，台灣通路現況，電信通路：線上通路：線下通路(如獨立店、電信門市、連鎖通路)，銷量占比約為55%：20%：25%，台灣三星今年將強化三星商城的投資，目標讓三星自有通路包含商城及智慧館，占三星銷售總量的20%（現為14%，商城6%+智慧館8%）。