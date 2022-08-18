前年一位79歲陳姓老翁，眼見照顧50年的腦麻患者女兒，因牙痛吃藥無效而痛苦不堪，以棉被親手悶死女兒並謀為同死，陳翁送醫獲救，三審定讞有罪判刑兩年六個月，陳翁即將入獄服刑。然而，照顧腦麻患者的辛苦受到腦麻團體的同情，國民黨立委陳以信今與腦麻團體開記者會，呼籲總統特赦老翁。

陳以信的國會助理黃筱智本人就是腦麻患者，她深刻體會腦麻患者家屬照顧的困難。當看到陳姓老翁悶死照顧50年腦麻女兒，三審定讞即將入獄服刑，願以腦麻患者身份站出來，代表參與連署的11個腦麻團體，以及關心此議題的民眾，共同呼籲蔡總統將心比心特赦陳姓老翁免其入獄服刑。

黃筱智感嘆，身為腦麻患者，看著79歲照顧腦麻女兒50年的老爸爸被判刑入獄，很憂心這判決會成為壓垮駱駝最後一根稻草，讓許多社會弱勢的腦性麻痺家庭失去信心與希望。與會腦麻團體代表期盼：「政府應有妥善長照政策，不該讓重症腦麻者成為社會安全網的邊緣人，希望政府能讓腦麻家庭有好生活品質，不要讓同樣悲劇再度重演」。

腦麻基金會董事長黃春賢說，「請總統為陳先生做特赦，讓他免於服刑辛苦，因為說真的，他即使不被判刑，他的良心他的心理面，已經被終身禁錮了。」

由黃筱智領銜的陳請蔡總統特赦連署，短短兩天已獲得超過一千位關心此議題的民眾連署，參與連署還有十餘個國內腦麻團體，包括腦性麻痺基金會、磐石社會福利基金會、屏東縣腦性麻痺協會、高雄市腦性麻痺協會、台南市腦性麻痺協會、嘉義市腦性麻痺協會、台中市腦性麻痺協會、新竹市腦性麻痺協會、桃園市腦性麻痺協會、中華民國腦性麻痺協會、臺北市腦性麻痺暨重症兒童家長互助協會。