近期物價飛漲，通膨壓力龐大，學生營養午餐由45元調高至50元，由家長自付45元、市府補助5元，市議員吳敏濟指出，雖調高，但以現行物價顯然還不夠，8成家長也願意再多負擔一點營養午餐費用，建議市府再補助一點經費，讓孩子能吃好、吃飽。

吳敏濟今天在教育文化委員會業務質詢時拿出3個便當，請副市長令狐榮達猜猜這樣的菜色大概多少錢？三個便當價格分別是75元、85元及100元，吳敏濟說，台中市目前家長每餐自付45元，市府補助5元，水果每周補助10元，顯然要吃得飽又有營養，50元餐費還是不夠的。

吳敏濟指出，自己做過一些調查，大約8成的家長願意負擔部分經費讓孩子在學校營養午餐時，吃得好、吃得飽，建議市府也能再提高一點補助，家長、市府都多付一點，讓孩子吃得飽又健康，也請農業局鼓勵在地農友種植蔬果，讓台中市學生吃到新鮮、便宜、品質優良的食材。

教育局表示，市長盧秀燕非常重視學校午餐供應品質，支持各項午餐補助預算編列，教育局對各項學生午餐補助政策挹注經費六都第一，並率六都之先提高貧困學生寒暑假及例假日安心午餐券面額從50元調高至65元，有關提高午餐補助金額，教育局將審慎研議、評估可行性。

教育局指出，111年度教育局計編列「營養午餐5元加碼補助」2.6億元、「國中小學午餐水果10元補助費」0.86億元、「貧困學生午餐補助及寒暑假、例假日安心午餐券」4.94億元、「推動學校午餐採用國產可溯源食材計畫」2.86億，是六都第一，將持續落實學校廚房、午餐供應商的督導與稽查工作，確保學校午餐供應安全與衛生。