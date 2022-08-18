國家通訊傳播委員會（NCC）18日舉行《數位中介服務法》草案公開說明會，邀請各平台、資訊儲存服務業者和公協會參與。（張鎧乙攝）

國家通訊傳播委員會（NCC）今舉行「數位中介服務法草案」第3場公開說明會，邀請資訊儲存服務、線上平台服務業者與公協會參加；參與討論的業者認為，法條定義不清、業者無所適從，在市場規模、民情不同的情況下，直接將歐盟的數位服務法移植到台灣並不適當，若貿然實施，對網路言論自由恐將造成傷害；PTT代表更直言，若將非營利的PTT納管，如同宣布「關站」。

巴哈姆特副執行長陳建仁指出，網路內容對於國家安全利益等議題很容易判斷，但面對訴訟法，涉及著作權、毀謗以及私權等，平台業者不一定有能力判斷，更大的難題是條文規範「任何人」得以通知違反內容，平台業者知悉後的做法是不管真偽、全部「刪除」，這對內容沒有判斷能力下，是最好求自保的方式。

不過，陳建仁指出，這也並非能完全自保，他以最近最夯的「論文門」為例，A檢舉某候選人論文抄襲，但另一方B卻發文，該候選人論文是原創，別人才是抄襲者，如果平台不分青紅皂白、全部刪文，未來可能承擔其中一方的賠償損失；陳建仁試問，「論文這麼深奧的議題」，平台業者要去哪裡找這樣的人才來判斷？

台灣連線資深總監許惠嵐憂心，數位中介服務法草案是否將LINE、臉書、WhatsAPP等，一對一私人通訊以及群組對話納入草案管理，或加註警語等，如果答案肯定的話，「我們覺得相當遺憾」，因為這不僅涉及言論自由的管制，也是違反憲法對秘密通訊的保障。

許惠嵐以LINE的技術來說，平台也沒辦法看見或干預用戶在加密上的通訊內容，這是全世界通訊服務的基本趨勢，如果主管機關要強行破壞加密技術上的服務結構，這將是「全世界第一個違反民主架構機制的例子」，請NCC要三思。

對於資料調閱，許惠嵐呼籲，回到法院程序，而不是以新的規範來開後門。許惠嵐指出，歐盟數位服務法(DSA)也經過好幾年、持續執行深入討論，若主管機關願意花更多時間與業者、民間等討論，相信這個草案會有更大的公信力。

台灣網路暨電子商務產業發展協會(TiEA)監事曾更瑩開宗明義指出，台灣「數位中介服務法草案」借鏡歐盟，多數會員的看法是「不適合」，理由很簡單，歐盟與台灣的政治、經濟都不一樣，若要沿襲必須做更多的市場調查，再來制定法條才恰當。

此外，草案的文字非常廣泛、適用範圍的定義也非常模糊，曾更瑩表示，是所有的電商都適用「數位中介服務法草案」？因為電商區分為B2B、B2B2C、C2C等，

業者希望得到明確的答案。

曾更瑩分析，從草案的文字來看，目的應該是要防止某種言論，若平台經營與言論無關，只是因為技術符合定義就要規管，例如，民眾常用的線上叫車服務，若把這類業者拉進來做透明度報告、檢舉，試問這有意義嗎？曾更瑩認為，台灣電子商務發展已相對成熟，政府應該給予電商更多模式上的自由。

NCC綜合規劃處長王德威表示，「法律不強人所難」，將參考歐盟數位服務法（DSA）做分類處理，平台業者的建議，NCC將廣納、討論，對於可能洩漏商業機密的疑慮，NCC也會做法條文字上的調整。