喊相信林智堅清白仍退選？ 林濁水2字再酸民進黨

民進黨前新竹市長林智堅退選桃園市長後上節目為清白辯護，民進黨前立委林濁水今表示，自認清白卻退選，肯定是大錯，想借此切割論文和選舉，不只不成功，還創新了難以悍衛的為什麼退的爭議，惹出「論文門來論文門去」的大混戰，「正確」的選戰主軸愈加糊了，民進黨恐怕還是冷靜想清楚再戰才好。

林濁水今在臉書指出，林智堅既然清白為什麼退選？看來現在增加了一個比論文更需要辯白，似乎也更難說得清楚的爭議了。

林濁水說，林一再強調論文爭議讓自己選得辛苦，還外溢出挑園 ，陳時中這樣的明星及總統都受到牽連，非常不忍。

他說，所謂外溢效應的討論始於台北市長柯文哲為拚清白而戰的2014選舉 ，乘白色力量之風崛起，並成為中介讓白色力量由台北向外擴散，當時他到民調未見明顯勝出的地方助選，投票前夕要求派人到車站觀察回鄉的年輕人多不多，回報出奇多，他涚，應沒問題了，結果勝得很漂亮。

他指出，選後大家看到本來不看好的林智堅、桃園市長鄭文燦甚至大家不太認識的基隆市長林右昌紛紛當選，新北游錫堃雖落選，但票漂亮， 新北、宜蘭的議員也第一次由民進黨獲得最多席位。

他說，當時外溢效應讓當時不但不是明星，甚至都不看好的人當選，現在為什麼擔心挾五星市長光環會把世界有名的抗疫明星拖垮？

他說，拚清白之戰從黨外的許榮淑、周清玉、林義雄太太方素敏到建黨後的翁金珠、李逸洋，直到柯文哲，豈非輝煌戰績不斷，成為偉大傳統，現在為什麼非避之如毒蛇猛獸？