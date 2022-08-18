烏克蘭國會外交委員會主席Oleksandr Merezhko接受媒體訪問時表示，烏克蘭國會有15名國會議員表達希望成立跨黨派友台小組，盼與台灣發展經濟、文化、人道救援及其他領域的雙邊關係。外交部對此發展表達高度歡迎，烏克蘭國會擬成立友台小組的發展，也顯示烏方重視台烏兩國互動交流。

外交部發言人歐江安說，自今年2月24日俄羅斯軍事入侵烏克蘭以來，我國多次譴責俄國，且與國際民主陣營採取一致行動支持烏國。我國政府發動捐款及募集人道物資等援助烏國百姓，獲得台灣民眾熱烈迴響，展現台灣人民博愛的人道精神。我方樂願與烏克蘭等民主夥伴共同捍衛民主法治人權、維護各區域和平穩定，並共同維護以規則為基礎的國際秩序。

歐江安指出，烏克蘭15位跨黨派國會議員主動倡議成立國會友台小組，證明過去台灣對烏國的堅定支持與即時援助，獲得代表烏國民意的國會議員的認同，充分彰顯「德不孤，必有鄰」的真諦。台烏兩國人民的心鏈結一起，台烏兩國也是理念相近，期盼共同保衛雙方共享的民主自由、法治人權價值。

歐江安說，我國政府至盼俄烏戰爭早日停止，台灣也樂願協助烏國進行重建工作，以期烏克蘭恢復往昔的平靜，人民及早回歸正常的生活。