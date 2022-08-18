外送已成為台灣民眾生活不可或缺的服務，但伴隨而來的交通、安全問題，讓許多用路人對外送員敬而遠之。UberEats今日宣布，公司邀集內部主管、外部專家、工會代表及第一線外送員，成立安全協力小組檢討安全議題，並擬出未來目標，期盼達到「零傷亡願景」的國際性計畫。

UberEats近期拓展台灣的安全團隊，在既有的24／7安全與事故處理團隊之外，新增安全政策和法規監管營運團隊，設置專家專責小組，依據外送商業模式提出適切安全措施，並與交通主管機關合作處理高風險事故。

交通部公路總局今年3月起也與外送平台合作，一旦抓到重大違規，即可向外送平台調資料確定是否為上班時間，確定是外送時違規即可註記。UberEats表示，依公司規定，外送員半年內有1次重大交通違規紀錄，會發訊息提醒重新進行教育訓練；半年內有2次重大違規紀錄，則配合政府規範協助外送員報名機車駕訓班的機車駕駛教育。

UberEats強調，公司身為每年載運上千萬貨物與民眾的平台，深知安全是最重要一環，透過安全工具、產品及採行措施，達到零死亡和重傷的願景。

UberEats表示，成立安全協力小組後，未來目標要進行外送到物安全認知調查，並找出有助提升外送安全的可能作法。公司另會透過App導航追蹤外送員的車速，由系統每周判讀分析，若判定外送員的駕駛行為不當，將自動發出警示提醒。