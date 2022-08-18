王惠慧／竹市報導

為解決老舊大樓消防設備不足的問題，新竹市府推出「3燈2器1門」老舊大樓補助案，鼓勵1995年6月27日前取得使用執照之6樓以上老舊大樓申請，補助更新消防安全設備、首次檢修申報，以及公共梯間防火門修繕及更新，確保災時發揮功能。

消防局長李世恭指出，3燈為緊急照明燈、避難方向指示燈、出口標示燈，2器為滅火器、住警器，1門為防火門，依消防法第6條規定，住戶有設置並維護消防安全設備的義務。這次補助先將住戶遇到火災時初期應變所需的警報、滅火及避難逃生等基本功能補足，透過檢修申報體檢，逐步輔導修繕所有設備。

此次補助對象，主要針對1995年6月27日前領得使用執照的老舊大樓，申辦期限至今年12月31日止，補助採多元窗口一站式受理，民眾可至消防局（各大隊、分隊、局本部）、都發處或各區公所，也可上網填寫申請書再交到消防局、都發處。

都發處長許志瑞表示，竹市有許多老舊大樓防火門，長時間損壞或遺失，如遇火警時，火勢容易擴大延燒且濃煙流竄到各樓層，造成民眾無法利用樓梯逃生。

居住博愛街大樓27年的住戶葉先生說，平時他會打理大樓的公共設備，這次的補助如及時雨，已把公共空間的消防設備及防火門修好，他也向其他住戶募資，再將系統性設備修繕完成，未來也會固定檢修。

代理市長陳章賢表示，為解決老舊大樓消防設備不足的問題，市府規畫推出「3燈2器1門」老舊大樓補助案，更是非六都中首個提出的縣市。而防災除了人助，更是自助，呼籲符合補助資格的大樓住戶凝聚共識，即日起至消防局或都發處申請，只要1人代表申請，就能全棟受惠。

新竹市消防局都發處老舊大樓補助3燈2器1門