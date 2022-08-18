CV-22「魚鷹」（Osprey）傾轉旋翼機

美國空軍特戰司令部（AFSOC）的CV-22「魚鷹」（Osprey）傾轉旋翼機因離合器出問題，當局為了找出原因，而下令機隊停飛。

據《突發防務》（Breaking Defense）和《防務新聞》（Defense News）18日報導，美國空軍特戰司令部公共事務主任海絲（Becky Heyse）說，由於近6周內，陸續兩次發生可能充滿危險的離合器問題，司令部旗下的52架「魚鷹」周二已停飛。

而自從2017年以來，還發生過另兩起這類事故。美國空軍特種作戰司令部司令斯利夫（Jim Slife）為了確保人員安全，決定停飛。海絲說，他們絕對該告訴機組人員，為什麼會發生這種狀況，還有會怎麼解決，但他們現在還沒辦法回答，因此斯利夫認為，不宜再繼續飛。

而這所謂的「離合器硬接合」（hard clutch engagement）問題，在於連結CV-22兩具其中1具勞斯萊斯（Rolls-Royce）Liberty AE1107C發動機和螺旋槳旋翼的離合器因不明原因滑動。

海絲說，當這種狀況出現時，動力負載幾乎會瞬間轉移到另1具發動機上，而當初會這樣設計，是因為萬一1具發動機失靈，「魚鷹」還能繼續飛行。而海絲指出，要是發生這種情形，機組人員無法控制時，就可能導致旋翼機失控墜地。她指出，主要由於操作CV-22突擊隊員的技術和專業能力，相關問題並未導致任何傷亡，但由於人員安全至關重要，因此除非斷定肇因，並制定好風險管控措施前，都不會再飛CV-22。