婦產科醫師李偉浩分享，一名女患者腋下長膿包，本以為只是痘痘，但是擦了許多藥物都沒有效果，到原PO急到醫院求醫師的幫助，結果發現竟然腦袋裡長腫瘤，引起網友討論。

婦產科醫師李偉浩在節目《醫師好辣》上發文分享，一位20多歲的女患者本是因為月經不順來看診，後來順道問了胸部相關的問題，原來女患者的左邊腋下，一直長著一個膿包不會消，去買一般的痘痘藥擦，也都沒有緩解，讓她很擔心。

李偉浩表示，替女患者檢查發現，擠壓膿包後都會有白白的東西跑出來，因此決定替女患者做細菌培養，並開了殺菌的藥膏與抗生素給女患者，怎料，女患者隔了一周回診狀況竟然完全沒有改善，但是細菌培養的部分又沒有看到細菌，實在很怪。後來他便開始懷疑女患者的賀爾蒙有問題，結果真的讓他揪出是泌乳激素的問題。

李偉浩指出，一般人的泌乳激素正常值為25（ng/ml）以下，但女患者卻破百，因此醫師也懷疑，女患者的月經不順恐也是受到這個因素影響。，所以女患者腋下長的膿包，其實不是發炎的分泌物，而是乳汁。而泌乳激素過高可能會引發「腦下垂體瘤」，結果真的在女患者的腦下垂上看到一個小小的腺瘤。

李偉浩表示，還好這個腫瘤不大，大概小於1公分，因此神經外科醫師就建議女子服藥控制，後來該腦下垂體腺瘤有變小，而女患者的腋下也沒有再分泌乳汁。