近日宜蘭超夯人氣景點清水地熱遊憩區泡湯區也面臨缺水而暫停營業。（清水地熱遊憩區提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

業者表示，目前少量山泉水能先維持園區基本運作。（清水地熱遊憩區提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

全台多日未雨，宜蘭縣7月降雨量僅11毫米，日前傳出冬山鄉茶樹乾枯、災損嚴重，近日宜蘭超夯人氣景點清水地熱遊憩區泡湯區也面臨缺水而暫停營業，遊憩區業者表示，因水源枯竭，無山泉水降溫只好暫停開放，再次開放營業日，只能看天了；業者特別於今（18日）舉辦中元普渡儀式，祈求下雨。

宜蘭縣大同鄉清水地熱遊憩區一直是遊客心中風景區最佳人氣王景點，園區不僅可以享受滾燙的地熱水在現場煮蛋、煮玉米及蔬果類的樂趣，去年12月還開放湯屋泡湯區，每天遊客絡繹不絕，到假日更時常啟動車輛管制。

因宜蘭縣將近50天未降雨，降雨量僅11毫米，造成茶農、柚農損失慘重；清水地熱遊憩區湯屋泡湯區也暫停開放多日，園區業者林奕仲表示，宜蘭好一陣子沒下雨，導致水源枯竭，因地熱的水溫約80度左右，湯屋需使用大量山泉水降至40至42度，方能提供遊客泡湯。

他說，目前少量山泉水能先維持園區基本運作，13日就暫停開放1天做蓄水動作，14、15兩日才能正常開放，但因水量真的不足，16日再次暫停開放，如正常營運日會公告在官方臉書，林奕仲嘆「甚麼時候再開放，只能看天了」。園區特於今（18日）舉辦中元普渡儀式，祈求上天快落雨，讓民生都能正常運作。