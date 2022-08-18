立陶宛經濟及創新部17日發布新聞稿宣布，該國總理顧問盧百利（Paulius Lukauskas）將出任首任駐台代表，外交部對此表示誠摯歡迎。

立國經創部指出，駐台代表處預計於9月間開始運作，將著重發展立陶宛在東南亞地區的經濟關係，並加速推動與台灣各項交流合作。

外交部發言人歐江安表示，我國於去年11月18日在首府維爾紐斯設置駐立陶宛台灣代表處後，台立雙邊各領域的實質合作關係不斷深化拓展。立陶宛政府也全力籌備在台灣設處事宜。立國經創部政務次長聶琉嫻娜（Jovita Neliupšienė）在今年6月率團訪台時，盧百利顧問就陪同來訪，對雙邊各項交流及在台開館作業進展均有第一手深入瞭解及掌握。我方期待與盧百利代表密切合作，並將提供駐台人員簽證及各項行政協助。

歐江安指出，台灣與立陶宛是共享自由民主的堅實夥伴，外交部樂見立國駐台機構即將開始運作，加速推進雙邊在經貿、農業、醫衛、教育、科技及關鍵產業人才培訓等各領域的實質合作。外交部也將持續與各相關部會為台灣優勢產業在波羅的海及歐洲其他區域尋找拓展商機。