今年因疫情嚴峻造成市場蕭條，台南市政府從6月11日起，走進夜市、傳統市場快閃發50元市場券，對此，無黨籍台南市長參選人許忠信今天以「有錢發禮券，沒錢充分補助公有市場使用費」，質疑發券引來大排長龍人潮，像是在為市長黃偉哲做公關。

台南市經發局指出，近期舉辦市場夜市抵用券發放活動目的為振興傳統市場與夜市經濟，透過系列快閃形式發放市場與夜市抵用券，每張面額50元，鼓勵市民至市場與夜市消費，從 6月11日起至8月16日已辦理69場，至少發出1萬4100張，增加來客數約2萬8000人次，創造至少282萬元營收。反批許忠信未理解政策內容，誤導大眾視聽。

許忠信也說，受疫情影響，公有市場攤商生意冷清，市府提供補助使用費與清潔費3成，時間為3個月，對照新北市補助公有市場8成，且得視疫情可延長到疫情改善為止，相較之下，台南的補助顯得寒酸。

經發局則表示，因應疫情減免公有市場使用費，採取減免5到7月使用費3個月3成的方式，減輕疫情下的攤商攤位承租成本。經發局也強調，今年中，疫情漸趨平緩，市場處即積極振興傳統市場經濟，先後舉辦多場促銷活動，提振傳統市場與夜市商機。