台南市議員第三選區（曾文區）應選3席，國民黨籍現任議員尤榮智，以及民進黨籍現任議員吳通龍和陳秋宏，3人均已獲提名參選。本屆連任失利的無黨籍前市議員郭秀珠決定參選下屆議員，近日內將正式公開宣布，為第三選區選情投下震撼彈。

郭秀珠的丈夫陳彰茂在前台南縣麻豆鎮鎮長，淡出政治舞台後便輔助其妻。郭秀珠2002年以無黨籍身分當選縣議員並擔任副議長，2004年參選立委失利，但隔年依然成功連任縣議員。

2010年台南縣市合併後，郭秀珠順利繼續連任2屆，不過本屆尋求五連霸，卻意外落馬，以1310票之差成了落選頭，無法繼續連任，令許多支持者難過與不捨。

郭秀珠表示，麻豆區人口遠大於六甲、下營區，卻沒有一位在地出生的議員，地方高喊「麻豆不能沒有在地議員」，她多年來服務地方、勤走基層，為了不辜負支持者的期待，她決定「用心、用情、再出發」，她已把這項消息告知親朋好友，並擇期正式對外宣布。