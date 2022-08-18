小朋友也擁有改變社會的力量！2022年信義房屋繪畫比賽結果近日出爐，今年為第四屆舉辦，繪畫主題為「我是小小地球守護隊」，讓小朋友透過繪畫分享自身守護地球的大小事，吸引8846個小朋友參賽，變身SDGs大使，為地球永續發聲，信義房屋觀察本次參賽小朋友的創作題材，包含淨灘、垃圾分類、步行減碳、二手物義賣、山林間撿垃圾等，相當多元，也都具體可行，顯見小朋友對於永續概念已有想法，今年共評選出412個得獎者，並與Gogoro攜手，一起走入社區帶著小朋友畫畫，同時講解更多減碳永續的概念。

此次繪畫比賽，幼兒組的金牌許令侃，以台灣黑熊為主題，用強烈的色彩、清晰的線條，傳達出想守護黑熊、守護地球的心，令評審老師為之動容；中年級的金牌宥橙則以黑色刮畫來呈現樹林軀幹，點綴可愛的鳥類，細膩展現出森林保育的重要性。

2022信義房屋繪畫比賽高年級與低年級金牌由王品翔、王品淳兄妹拿下。（圖/信義房屋提供）

特別的是，低年級與高年級的金牌，由兄妹檔王品翔和王品淳奪下，王媽媽表示、兩人平常就愛畫畫，也常動手DIY，例如撿地上的落葉做拼貼、用紙箱做彈珠台等等，透過創作賦予回收物新生命，此次參賽，只是如實呈現日常所為，小朋友們都覺得參加這次活動非常開心、有成就感，明年還會想繼續參賽。

今年信義房屋還攜手了Gogoro抽出一台電動機車Viva Mix鼓勵眾人響應永續、實踐減碳。無論是企業或個人層面，都可致力永續，以信義房屋為例，向來力推社區服務，今年上半年已經幫助近８萬個住戶解決生活中大小事情，包含修補紗窗、環境維持等，持續呼應永續精神，也期待明年有更多小朋友參與信義房屋繪畫比賽，發揮創意讓世界更美好。

SDGs（Sustainable Development Goals）是聯合國提出的「2030永續發展目標」，目的是指引全球共同邁向永續，近來已成了新顯學，愈來愈多人投入探討人類該如何與地球共存。2022信義房屋此次繪畫比賽，即是想透過畫畫的方式，傳遞給小朋友永續的概念，此次共評選出412個得獎者，除了金銀銅獎都有禮物外，200名佳作和200名創意獎也贈送雄獅無毒的水洗彩色筆和無木色鉛筆，希望延續小朋友對創作的初心。