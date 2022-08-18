本名為辛明員的女星「辛咩咩」，擁有甜美臉蛋與F級的火辣身材，在就讀世新大學公共關係暨廣告學系時就因亮麗外表受到不少關注，畢業後她也在2010年開始主持電視節目「數位遊戲王」，並在節目中以獨特的嬌嗔嗓音，吸引大批男粉絲追隨，成功打開知名度，甚至還被喻為「瑤瑤接班人」，是不少人公認的宅男殺手。而如今鮮少露面轉行擔任瑜珈老師的她，也在近日曬出比基尼辣照，再度引發關注。

辛咩咩近期雖淡出演藝圈將事業重心轉往瑜珈教學上，但她仍經常透過社群媒體與網友互動，分享生活。而今年6月被男友求婚成功的她，曾在個人IG上曬出一張穿著綠色比基尼辣照，表示「ABC突然說訂好飯店，在戶外婚禮場地下跪拿出買好兩個月的戒指，肚子都這麼大了怎麼可能說no」證實自己已懷胎4個月，令粉絲們又驚又喜，紛紛留言獻上祝福。

而如今已大腹便便懷孕6個月的辛咩咩，在近日又再度PO出火辣的比基尼照，並發出長文表示，自己得知懷孕後期時心裡很慌，開始想到自己真的要當媽媽了，高齡懷孕會不會有很多風險等等，加上明年要跟著ABC老公回美國生活，讓她開始焦慮接下要怎麼在美國學開車、學英文、育兒、交朋友還有工作等等的事情，不過她最後也領悟到「每個人的生命都不同#世界上沒有標準答案#不要拿別人框架自己」也慶幸自己只有懷孕初期不舒服，現在沒有太多不適應症狀，體重也只增加2公斤，最後不忘感謝老天爺送了神隊友給她。

而網友看到她的照片，也忍不住留言「從電玩節目看辛咩咩出道到現在，很恭喜妳踏入人生的下一站了」、「順其自然，多注意孕婦該注意的事項，別太鑽牛角尖，放開心懷，準備當個好媽媽，一切都加油」、「漂亮的辛咩咩」。