特殊目的收購公司（SPAC）去年初曾是華爾街炙手可熱的投資之一，然而一年半過後，但這類投資熱潮急速消退，今年7月沒有任何SPAC籌資案，寫下5年來首見，儘管8月到目前為止有些零星案件，但仍遠遜於去年創紀錄的榮景。

被稱為空殼公司的SPAC主要是向投資者募資，與未上市公司合併，後者得以借殼上市。

近來借殼上市的企業股價下挫，有些公司已被其他業者收購，一些新創公司原擬藉由與SPAC合併進入公開市場，但最後也都喊停，選擇私募籌資。