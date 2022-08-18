台美雙方於台北時間8月18日宣布正式啟動「台美21世紀貿易倡議」（U.S.-Taiwan Initiative on 21st Century Trade）協商談判。外交部發言人歐江安表示，台美雙方以高效率的態度積極合作，在今年6月1日宣布啟動倡議後，短時間內即達成正式啟動協商談判的共識，外交部對此發展表達高度歡迎與支持。

歐江安說，台美預計在近期內，就貿易便捷化、數位貿易、中小企業等11項議題設定具體談判範圍展開協商，展現對推動倡議的高度企圖心，以及台美雙方對深化經貿夥伴關係的積極意願與動能。此倡議預期將為台美雙邊經貿關係開啟嶄新一頁，也可望成為印太區域經貿合作的新典範。

歐江安指出，在近期台海情勢升高之際，美國政府除持續以具體行動維護台海安全穩定，在經貿領域加強與台灣合作。外交部與國內相關部會將持續在各項領域深化台美全面夥伴關係，強化相關經貿合作，致力在印太地區型塑更公平、繁榮且具韌性的經貿秩序，共同促進區域的自由、開放、穩定與繁榮。