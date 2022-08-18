金山財神廟捐贈防疫隔板給金山區15所學校。（金山國小提供）

開學後新生可以安心在座位上用餐。（金山國小提供）

中小學將於8月30日開學，面對本土疫情可能再起，台灣金山財神廟慈善會於今（18）日捐贈午餐防疫隔板給金山、萬里、石門地區共15所中小學及幼兒園，嘉惠學生人數達550人，由金山、萬里、石門各受贈學校校長、金山區長廖武輝代表接受，盼開學後學生可以安全用餐，遠離病毒威脅。

受贈學校包括金山高中、金山國小、金美國小、中角國小、萬里國中、萬里國小、大坪國小、崁腳國小、野柳國小、老梅國小、石門實中、石門國小、乾華國小、市立金山幼兒園、市立萬里幼兒園等15校，受惠學生人數達550人。

台灣金山財神廟慈善會黃湫鑌祕書長表示，學校開學在即，考量到開學時疫情可能再度升溫，今年入學的新生沒有午餐隔板，因此非常擔心學生們未來用餐的狀況，捐贈防疫隔板為校園師生健康盡一分心力，希望在疫情之下，學生們能如常的上課學習，也要健康快樂的成長。

金山高中陳玉桂校長表示，雖然COVID-19疫情在全體國人共同努力下已在穩定控制中，但BA.5疫情反彈，防疫工作仍不可懈怠，尤其新生即將入學，開學前相關防疫物資的整備將是學校的重點。她非常感謝台灣金山財神廟慈善會的愛心善舉，讓學生在校用餐時能夠安心、家長也能夠放心。