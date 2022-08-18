經濟部公告之「用電大戶條款」，規定用電5000瓩以上大戶5年內需建置10％綠電，立委指出，蔡政府政策目標2025年20％綠電，用電大戶條款僅須自備10％綠電不只邏輯矛盾，也和民生搶電，自備率應提高至20％，並在2030年達到100％自備。

民眾黨立委蔡壁如表示，台灣是全球僅次於美國的第2大半導體產業國家，2021年台灣半導體產業產值高達4.1兆元，佔GDP20％，其中台積電就佔7.3％。但2028年以前台積電還要在新竹、台南、高雄、台中開工擴廠，增加大量耗水、耗電、大量廢棄物的代價。

蔡壁如說，蔡政府政策目標2025年20％綠電，但用電大戶條款2021年1月1日上路，做國際生意的用電大戶卻只要自備10％綠電，邏輯相當矛盾，用電大戶條款規定每2年檢討一次，也就是再4個月就要檢討，呼籲2025年用電大戶至少自備20％綠電；蘋果公司要求2030年供應鏈淨零碳排，台積電也應該在2030年100％自備綠電。

時代力量立委陳椒華表示，這次中科六期擴廠，台積電所需要的用電量高達相當於1.8部台中火力發電廠燃煤機組的發電量，將使之前中部在空汙嚴重時，中火可大幅降載至僅剩2至3部機組的情況將成為絕響。

陳椒華說，一旦中科六期擴廠成功，未來遇到大氣擴散不佳情況，台中恐將因中火無法降載，在台積電1秒都不能缺電的運作模式下，100％使用再生能源尚未到位前，應思考如何有更好的供電方式與配套措施供台積電使用，「台中空汙是影響選舉的一大因素，但不要忽視中部人民改善空汙的決心」。