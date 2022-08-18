余苑綺驚傳病情突生變！ 余天收「病況通知」哭著急奔醫院

余苑綺罹患直腸癌8年病況數度變化，據悉癌細胞擴散到全身已無法做化療，稍早，余天原本要出席選舉造勢活動，突然接到醫院告知余苑綺病況危急，急得向林佳龍告假前往醫院探視，對此，余苑綺的經紀人表示她目前的狀況確實不太樂觀。

立委余天原定今天要出席「新北選戰破百倒數記者會」，為民進黨新北市長參選人林佳龍站台，不過卻突然收到女兒身體出狀況的消息，便哭著上車立刻趕往台北榮總，臨時缺席這場記者會，根據《三立新聞》報導，余苑綺經紀人中午現身醫院大廳，他表示一直無法聯繫上余天一家人，因此也不方便代替家屬發言，不過據他所知，余苑綺身體狀況目前不太樂觀，不過目前余家人已離開醫院，余祥銓也已經緊急取消錄影通告。

余苑綺2014年罹患直腸癌後，由於多次復發，癌細胞擴散到肝臟、淋巴和肺部等器官，如今更是滿布全身，就連醫師都表示束手無策，大腿還瘦到跟手臂一樣細，得靠吃嗎啡止痛，加上體內血小板及白血球數量都不足，該情況下因為不能做化療，恐怕有生命危險，這讓李亞萍表示只能寄託新藥盡快通過臨床試驗上市，好讓女兒能早日康復。

余苑綺罹癌期間，為了2個孩子積極接受治療，根據《自由時報》報導，余天曾在病榻前語重心長問女兒有什麼打算？余苑綺毫不猶豫回答：「我想要活下去」，讓身為父親的他聽了相當不捨。