苗栗縣消防局第2大隊長曹春風（右）要求隊員魏佩如札實訓練。（謝明俊攝）

服務才3年的竹南消防分隊員魏佩如也須穿上消防服及氣瓶，接受救災訓練。（謝明俊攝）

體重55公斤的魏佩如，得穿上重達26公斤的消防衣、消防盔及氣瓶等裝備接受救災訓練。（謝明俊攝）

苗栗縣消防局第2大隊竹南分隊隊員魏佩如，擔任消防隊員才3年，1年內成功救回3名瀕死邊緣民眾，榮獲消防署2021年全國急救精靈獎。其中一人是80多歲的老奶奶，吃粿不慎噎住食道，幸賴魏佩如及時以CPR壓出粿仔殘塊，救回老奶奶一命。魏佩如曾經赴澳洲打工旅遊2年，在親友建議下考上消防員，每次出任務對她來說都是新挑戰，能夠救回人命就是她最大的成就感。

魏佩如是來自南投草屯的庄腳囡仔，自籃球名校草屯商工畢業，她年輕時就夢想有機會要到外國遊學，為了存下出國旅費，她一度進入中興新村行政院中部辦公室當聘雇人員，靠著自己努力工作了4、5年，隻身赴澳洲打工旅遊，一待就是2年，從摘採柑橘到種植蔬菜，魏佩如在多個農場工作過，結識了來自日本、韓國等東南亞以及歐洲國家的打工青年，在個人生命中留下獨立自主生活的深刻印記。

原本，魏佩如還想轉往紐西蘭繼續體驗不同國家生活，並且還已抽中赴紐國打工旅遊名額，臨行前，魏佩如和友人商議著要繼續流浪他國呢？還是回台找個安定工作？心中幾經掙扎，魏佩如最後是以務實的態度選擇回國尋找人生中最重要的目標。

由於親友中有人是現職消防隊員，魏佩如經此了解消防員是一項神聖的工作，經過一年的準備，魏佩如考上消防人員特考，經赴消防署竹山教育訓練中心一年訓練後，分發至苗栗縣消防局第2大隊竹南分隊服務。

魏佩如第1次出勤是1個民眾墜樓事件，一坐上救護車，她全神貫注的預想待會可能面對的場面，須要用什麼方法來處理，先前的救護訓練畫面，一幕幕地地在腦海劃過，在學長的帶領下，她完成了人生第1次救人勤務。

魏佩如目前擁有EMT2（急救訓練2級）資格，並準備接受EMT3的測檢。為了自我補強，魏佩如利用勤餘時間報名就讀造橋鄉育達科大，預計今年就可完成學業。在此同時，她另一個人生的首座獎牌也在這時候出現，魏佩如在過去1年內，先後救回3條瀕死民眾的生命，經過第2大隊長曹春風的推薦下，代表苗栗縣消防局參加消防署所主辦消防績優救護人員評選，榮獲全國乙組縣市個人急救精靈獎。

得獎對於魏佩如是個肯定，但對她而言，最大的成就還是在於能夠救回一命，讓家屬不會悔痛遺憾，看著家屬和當事人滿懷感恩的道謝，更堅定魏佩如選擇繼續在消防員這條路上繼續走下去。