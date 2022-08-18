根據烏克蘭政府內部流傳報告，俄羅斯兼併的克里米亞境內俄國軍事設施過去1週發生3次爆炸，都是烏克蘭所為。

烏克蘭政府官員因為未獲授權分享給媒體，是匿名與美國有線電視新聞網（CNN）分享這份報告。

報告描述，9日薩基空軍基地（Saki airbase）發生爆炸，對克里米亞半島俄國軍事設施造成嚴重的一次性損失，後續幾場攻擊，證明烏克蘭在鎖定克里米亞上具備系統性軍事能力。

9日那場攻擊至少摧毀7架軍機，嚴重毀損薩基空軍基地，並造成至少1人死亡，爆炸原因至今不明。俄國宣稱是意外，烏克蘭官員則至今不願證實為烏國所為。

薩基基地爆炸後，烏克蘭總統澤倫斯基在演說中表示，這場戰爭「起於克里米亞，就必須以解放克里米亞告終」。

本週其他兩起爆炸發生於8月16日，麥斯基（Maiske）彈藥庫與格瓦德斯柯耶（Gvardeyskoye）飛機場雙雙發生爆炸，俄國稱麥斯基事件是遭到破壞，但未明說是何種破壞。

●其他還有什麼事件？

根據社群媒體畫面，距離麥斯基彈藥庫12英里的變電所昨天升起火焰和濃煙，起火和冒煙原因仍不清楚。

這些事件都發生在克里米亞北部小鎮贊科伊（Dzhankoi）周邊。英國國防部形容，這是條「重要道路和鐵路樞紐，對供應俄國在烏南的行動扮演重要角色」。

●爆炸對蒲亭的野心意味什麼？

薩基空軍基地爆炸，標誌著連串威脅總統蒲亭復仇野心的神秘事件的開端，此後，西方官員和分析家提出不同的解釋，但不管怎樣，卡維爾集團（Cavell Group）認為，「攻擊薩基，在破壞俄羅斯增援、打擊俄羅斯軍民士氣方面，都是大膽且有效的攻擊」。

無論爆炸是什麼原因造成，都可能對整場戰事帶來重大影響，特別是烏克蘭若使用新開發的遠程武器系統進行攻擊的話。

英國國防部表示，爆炸損失的戰機僅占俄國可用於這場戰事整體機隊的一小部分，但薩基是支援俄國黑海海軍的主要基地，「這支艦隊的海軍空優現已顯著下滑，這起事件可能會讓俄軍修正威脅認知」，也可能促成對克里米亞面臨威脅的重新評估。