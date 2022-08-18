台灣出現創紀錄酷暑天氣，讓不少機車族叫苦連天，機車族在停等紅綠燈時會找陰涼處遮蔽，更是街頭常見奇景。有網友在臉書分享一名機車騎士在停紅燈時躲在公車側邊陰影，甚至還趁空檔拿出報紙來看，公車司機氣得大罵三字經，原PO更是狠酸，「找閻羅王不用看求職版懂嗎？」不過也有網友表示司機罵人有夠療癒，聽到這些國罵耳朵都受精懷孕了。

一名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」分享一段影片，只見一名機車騎士在停等紅燈時竟躲在公車側邊陰影，甚至還趁空檔拿出報紙來看，讓公車司機氣得大罵三字經怒按喇叭提醒，並將騎士誇張行徑全都拍了下來，原po看了後狠酸發文「找閻羅王不用看求職版懂嗎？」

網友在臉書社團發文狠酸機車騎士「找閻羅王不用看求職版懂嗎？」。(翻攝臉書爆廢公社公開版)

影片曝光後，眾人紛紛搖頭嘆「真的不怕死，要遮陽也不看地方，騎車真不長眼」、「還在看報紙，神級的天兵」、「這種3寶真的是每天都看得到」、「找地府職缺？」、「一個沒看到就應注意未注意過失」、「閻羅王不缺員工」、「在大車旁邊看報紙…真的是奇葩」。

網友紛紛痛批「就是有這種人 閻羅王 才會那麼忙 不要在害人了 尊重別人好嗎～」、「超扯！比扯鈴還扯！」、「移動神主牌在找對象」、「死不完的三寶」。但不少網友也表示，「司機講話有夠療癒欸」、「真男人味，聽到這些國罵耳朵都受精懷孕了」、「他的國罵真好聽」。