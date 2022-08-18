近期柬埔寨詐騙頻傳，行政院發言人羅秉成今（18日）在行政院院會後記者會表示，包含主動訪查及報案目前立案373案，已透過公私合作救援39人，報案數今年7月往上攀升，由於柬埔寨跟台灣沒有邦交，不可能有公權力去查緝，要透過國際合作。

羅秉成表示，比較特別的地方有2個面向，人口販運問題另外跟電信詐欺有關。有些人口販運是性剝削、勞力剝削，而今年3月就有零星個案，7月間警政署有破獲組織幫派所犯的案件，當時的人數就開始增加，報案也在7月有轉折往上攀升。

羅秉成指出，報案數量不斷更新，政院透過專案會議協調，以預防、勸阻、救援、究責等四面向為主，救援、究責先把相關的報案被害人、潛在被害人掌握，有些人到特定國家比如柬埔寨，就有認知是從事犯罪行為；有些人是被騙；有些人是雙重身分，從事犯罪行為誘騙人去，相對複雜。

羅秉成並指出，受害國家不只台灣，周邊的馬來西亞、泰國等國，若是電信詐欺的受害國更多，周邊國家受害情形下有些作為，要尋求國際合作，但柬埔寨跟台灣沒有邦交，也不可能有公權力去查緝犯罪組織，要透過國際合作。

他說，透過警政署訪查，主動發現至今有144人是新的立案，加上先前3月到7月間的報案，加總起來共373案。他補充，透過4679人的家戶訪查，主動察覺要立案處理的有144人，再加上原先的報案，總共是373人，373人裡救援成功的有39人。

羅秉成呼籲，國人同胞對事情的關注，對被害人不要有所歧視，因為這些被害人有自己狀況跟問題，在國外因人口販運遭害，政府有責任救援。