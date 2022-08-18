《時來運轉》運彩報報－電競LOL本週精彩賽事推薦

《英雄聯盟》韓國賽區(LCK)於本週三開始進行季後賽，第1輪賽事有2場，分別由例行賽戰績排名第3的Liiv沙盒(LSB)對上排名第6的巨龍X(DRX)，以及排名第4的DWG戰隊對上第5的KT羅斯特(KT)，兩場比賽先後安排在8/17(三)及8/18(四)的下午4點進行，強強對決，精彩可期，切勿錯過；比賽在虎牙直播、Twitch或是YouTube…等網路平台都能看到，以下是週四比賽的分析：

8/18(四) 16:00，KT羅斯特@DWG戰隊，推薦：讓分「KT羅斯特 (＋1.5)」勝

先說KT，隊伍相當倚重下路選手的發揮，Carry隊伍勝負的Aiming，本賽季共拿到10次的單局MVP，在LCK選手榜排名第4，僅次於Prince(LSB)、Ruler(GEN.G)及Zeus(T1)位選手。Aiming平均每局能打出4.6／1.5／4.3(擊殺數／死亡數／助攻數)在LCK下路選手中也是排名前5的優秀選手。不過，從過往數據來看，Aiming的精彩表現集中在賽程的第4及第5週比賽，也就遊戲版本12.12的時期，之後隨著遊戲版本改動至12.13、12.14，他的表現就不再如先前亮眼。不過，例行賽結束前，KT的最後一場比賽(8/13)對上LCK夏季霸主GEN.G戰隊，雖說最終以1：2落敗，但當時能在已拿下12連勝的GEN.G手上拿下1局的勝利，說明KT整體的實力並不差，Aiming本人也在關鍵的第2局拿下14個擊殺，幫助隊伍扳平比數，睽違2週之後，再次獲得單局MVP，同時也讓人期待他在季後賽的發揮。

再說DWG，隊伍核心ShowMaker，他與Chovy(GEN.G) 及Faker(T1)等人並稱為LCK三大最頂尖的中路選手，平均每局能有2.8／1.4／5.5的成績，換算KDA值5.9在數據方面僅次於Chovy的7.0，在LCK中路選手排名第2。不過，DWG本賽季的戰績不算理想，10勝8敗的戰績在LCK僅排名第4，曾經的世界冠軍隊伍，今年夏季接連敗給GEN.G和T1，雖然在比賽過程中依然能看見ShowMaker展現各種精彩操作，但總有隊友不夠給力的感覺；過去共同舉起冠軍獎盃隊友Nuguri及Canyon的表現雖然不差，但相較於2020及2021年的全盛時期，兩人還是有著幅度不小的落差，當對手僅是LCK中、下游隊伍時，應付起來或許尚有餘力，但當對手是GEN.G或是T1這種擁有頂級上(路)、(打)野選手的隊伍，較量起來就顯得有力不從心了。

本場比賽，兩隊都有表現亮眼的選手，也都有需要改進的缺點，勝負難料。不過，考量到本賽季兩隊交手兩次，各取得1場勝利，KT即便不贏，相信也能和DWG打得有來有往，因此推薦可買KT受讓。