民進黨原本提名參選桃園市長的林智堅，因論文案退選，民進黨中執會昨(17日)正式通過提名立委鄭運鵬參選。民進黨主席蔡英文表示，「桃園隊快速變換隊形，團結不變，接下來我們要轉守為攻」。對於蔡總統的說法，大批網友在相關新聞下留言酸爆「不認抄襲，改一個挺抄襲的，桃園人傻嗎」？

蔡英文昨談到，桃園隊快速變換隊形，團結不變，接下來我們要轉守為攻，爭取人民的支持，完成桃園進步之戰的使命，從19日開始，選舉進入倒數100天。不只是桃園隊，包括我們所有的參選人都要全力衝刺、正面迎戰，團結贏得1126的勝利。她更說，桃園曾經是我們艱困選區，現在是民進黨最具指標的執政縣市，八年前鄭文燦市長一步一腳印，賣力爭取建設，執政成果要把它延續下去。

蔡英文的說法曝光後，引發網友在《Yahoo》新聞相關報導底下留言，有超過700則討論，有人表示「笑話」、「呵呵...你們自爽就好」、「很好笑，抄襲論文還沒完吧」、「除了選舉還是選舉」、「不認抄襲，改一個挺抄襲」、「不去救被詐騙到南亞的年輕人」。