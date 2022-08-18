國內15日出現首例BA.4本土個案，為北部1名自行快篩陽後確診的30多歲男，中央流行疫情指揮中心今公布最新疫調，男子的太太也定序出BA.4，為國內第2例BA.4個案，是一起BA.4家庭群聚，另小孩定序結果則尚未出爐。

北部30多歲男8月5日出現喉嚨輕微不適，9日自行快篩陽性，當天再用PCR採檢確診，Ct值僅16，同住家人共有3人，同日快篩都是陽性，推測為同一起家庭群聚。

醫療應變組副組長醫療應變組副組長羅一鈞今日表示，男子的家人基因定序出爐，其中1名家人，男子的太太8月11日PCR採檢陽性，因知道是男子的接觸者，將檢體送往昆陽實驗室，昨日定序確定為BA.4，為一起BA.4家庭群聚。

羅一鈞表示，男子的2個小孩8月11日快篩陽確診，16日衛生局安排PCR採檢，昨日PCR結果仍是陽性，只有1人Ct值小於30，安排定序，結果尚未出爐，研判為BA.4的機率蠻高，另1人則無法定序。截至目前，國內BA.4個案共累計2例，BA.5則累計58例。

對於有專家預估，隨著BA.5疫情升溫，月底可能會達到單日3萬例，並在9月中進入高峰，達到單日5萬例。對此，發言人莊人祥表示，關於BA.5疫情，先前說過有低推估、高推估，大概一周的平均值應介於3～6萬之間，高峰期可能會在9月底、10月初，一直維持這樣的評估。