余天二女兒余苑綺飽受直腸癌所苦，癌細胞擴散至全身，余天今（18日）原定出席林佳龍造勢活動，突傳出二女兒余苑綺病情不穩定，他隨即驅車趕往台北榮民總醫院，林佳龍也證實余天在電話中哭著說余苑綺的狀況危急。余苑綺的經紀人閃亮亮中午也趕至醫院大廳守候，心急如焚，表示不清楚余苑綺現況，據知余苑綺現在身上都是引流管，「真的不樂觀」。

閃亮亮說無法代替家人告訴大家余苑綺的病況，「我真的不知道怎麼辦，前2個月都好的，但不知道為什麼，最近就變得很虛，傳訊息也都已讀我。」而目前余家人已經離開醫院，僅剩余苑綺老公留在醫院陪伴，余祥銓晚間10點原定要錄《綜藝大熱門》，目前確定取消通告。

余苑綺老公Gary稍早離開病房買東西。（鄭宜熏攝）

而余苑綺丈夫Gary稍早2點多時離開病房買東西，返回時媒體問他老婆病情、2個小孩是否也在病房時，他神情凝重，僅說「謝謝」兩個字。

此外，據《三立新聞網》報導，余苑綺的姊姊余筱萍稍早也已經趕到醫院，問她妹妹病情如何？她直言：「不好」，目前已經沒有意識、無法說話，家人剛剛各自出門抵達醫院，她則是剛剛才到，再問她是否有話想跟妹妹說，余筱萍則沒再回應，可見目前心急如焚，相當擔憂妹妹的病況。