由英格蘭足壇兩支史上最成功的球隊交鋒，「雙紅會」向來都是球迷關注的焦點，今年當然也不會例外。但往年的雙紅會很難看到兩隊都一勝未得（除非是開幕戰），而且雙雙排名在積分榜的後半部。「紅魔」曼聯隊史首次在英超開季2連敗進1球失6球排名墊底，「紅軍」利物浦2連平進3球失3球排名12也是近10年最差開局。

台灣時間下周二(8/23)凌晨3點，將在曼聯主場老特拉福上演第210次的雙紅會，歷史交戰紀錄曼聯以81勝58平70稍佔上風，只計算聯賽的成績則是較接近的68勝50平60敗。不過歷史僅供參考，自從18-19賽季被德國主帥克洛普(Jürgen Klopp)改造成功的利物浦攻上英超亞軍後，近8次在英超雙紅會就再也沒有輸給曼聯，戰績5勝3和，曼聯只曾在20-21賽季的足總盃第4輪，以3:2淘汰利物浦。

曼聯上一次奪取英超冠軍已經是10年前，總教練佛格森爵士（Sir Alex Ferguson）退休前給紅魔迷最後的禮物。但10年來已經換了8任主帥，當中不乏資歷顯赫的像荷蘭人范豪爾(Louis van Gaal)和葡萄牙人穆里尼奧(José Mourinho)，但都未能重返榮耀。本賽季邀請了在阿賈克斯贏過3季荷甲冠軍，並曾經帶領球隊勇闖歐冠4強的滕哈格(Erik ten Hag)接手，但曼聯在夏季轉會窗的運作不太成功，僅簽下了荷蘭左後衛馬拉西亞(Tyrell Malacia)、阿根廷中衛馬丁尼茲(Lisandro Martínez)和丹麥中場艾里克森(Christian Eriksen)，但滕哈格喜歡高位逼搶，強調體力的踢法對曼聯球員來說一時難以適應；他在阿賈克斯時期的愛將馬丁尼茲，也因為身高僅175公分，在英超遇到普遍高大的前鋒特別吃虧，前兩輪比賽馬丁尼茲都遭到對手重點攻擊，加上門將德赫亞(David de Gea)的失誤，0:2負布萊頓、1:4敗給布倫特福德，曼聯可謂遭遇空前挫敗。

滕哈格近日已向高層放話，必須在雙紅會之前簽下尤文圖斯中場拉比奧特(Adrien Rabiot)，據說他甚至已經答應要讓拉比奧特在雙紅會先發。曼聯更衣室的混亂其來有自，雖然已清走「麻煩友」博格巴(Paul Pogba)，但C羅(Cristiano Ronaldo)希望找一支能踢歐冠球隊的想法未變，在滕哈格尚未整合出理想陣容以前，如果曼聯戰績繼續向下沈淪，他能否保住帥位也是個疑問。

紅軍的問題倒是沒那麼嚴重，今夏最主要是主力攻擊手馬內(Sadio Mane)轉會拜仁，也賣出南野拓實(Takumi Minamino)等4名替補，總共進帳約8,000萬歐元，從本菲卡引進的烏拉圭射手努涅斯(Darwin Núñez)為了填補馬內的空缺，而他在熱身賽單場4球的表現也證明了自己的實力，不過他仍需要時間適應英超的節奏，上一輪對水晶宮還因為一次魯莾的報復性用頭撞人而被直接紅牌罰下，雙紅會將無法登場。利物浦最近面臨比較大的是傷病問題，包括中場「節拍器」蒂亞戈(Thiago Alcântara)、中衛科納特(Ibrahima Konaté)、替補殺手若塔(Diogo Jota)、前英格蘭國腳張伯倫(Alex Oxlade-Chamberlain)和年輕好手瓊斯(Curtis Jones)等人都在傷兵名單中。

中場傷兵滿營，又缺少了新當家中鋒的利物浦，作客碰上2連敗已無退路，勢必要在主場放手一搏的紅魔鬼，將會是一場怎樣的激烈對碰？滕哈格在上輪輸球後加強對球員的體能操練，如果引入球員順利的話或許本輪會是反轉的契機。推薦讓分曼聯+1勝，正確比數1:1。