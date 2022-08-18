新北市政府今年推動「企業淨零碳示範場域推廣補助計畫」，補助經費最高300萬元，協助新北企業導入「創能、儲能、節能」智慧微電網系統以及節能輔導，建立淨零碳建築示範場域。19日於經濟部工業局土城服務中心、25日在板橋區深福市民活動中心辦理兩場次說明會，將說明補助計畫的原則、補助項目與規格以及申請流程，業者可於9月9日前向新北市經發局申請。

經發局指出，補助計畫每案將針對契約容量51Kw（瓩）以上、800kW（瓩）以下電力用戶的示範場域業者，申請業者必須滿足建置太陽光電發電系統（裝置容量達100kWp以上）、儲能系統（裝置容量達50峰瓩時（kWh）以上）及一套能源管理系統等條件，最大補助額度是總建置費用（未稅價）的15％。

經發局長何怡明指出，計畫預計補助太陽光電發電系統總設置容量達400kWp以上，年發電量達42萬度電，約可減少24公噸二氧化碳排放量，同時透過導入儲能及能源管理系統，以期達到用電量消峰填谷，並供給緊急用電與提升能源效率，預計每年約可減少4萬度電，將近一年省下約14萬元。

說明會邀請國內第一本以能源角度為出發點探討淨零議題的專業期刊《EnergyOMNI全・能源》創辦人吳心恩現身分享國內外創能、儲能與節能議題現況外，現場亦邀請3家能源物聯網服務及智慧能源整合加值專業服務優質廠商進行案例分享，盼藉由豐富的經驗分享，宣傳建置「創能、儲能、節能」設備的效益。